Evitare l’impatto con un’altra macchina ma si ribalta, è successo a Marsala

Una vettura, poche ore fa, è stata coinvolta in un anomalo sinistro, nel centro urbano di Marsala.

Nel tratto finale della via Edoardo Alagna, che ricongiunge la Piazza del Popolo con Piazza Piemonte e Lombardo, una Fiat Panda gialla condotta da una signora, pare che, per evitare l’impatto con un’altra macchina parcheggiata sul lato destro della strada a senso unico e che stava per immettersi nella stretta via, fa una manovra repentina che fa quasi ribaltare la sua Panda.

La Fiat invade così la carreggiata finendo su un fianco con la donna alla guida che ha iniziato ad urlare chiamando aiuto: era rimasta bloccata dentro. Alcune persone presenti sul posto sono accorse per liberarla dall’abitacolo, riuscendoci e ponendo l’incidentata in posizione di sicurezza. A parte lo shock non ha riportato delle ferite.

La sua vettura, con la brusca manovra, è andata però contro una jeep parcheggiata pure sul posto, danneggiandola lievemente.

A rilevare il sinistro sono intervenuti i Vigili urbani, ma non è stata richiesta l’ambulanza. La strada risulta bloccata e lo sarà fino a quando la macchina non verrà spostata dal centro della carreggiata. Traffico in tilt nell’area.