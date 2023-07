Presentato il calendario degli eventi estivi di Petrosino: tutti gli appuntamenti. VIDEO

E’ stata presentata ieri a Petrosino, nel suggestivo litorale di Cala Scirocco, il cartellone estivo 2023.

Un calendario ricco di appuntamenti, che prenderà il via il 21 luglio con una serata inaugurale “Petrosino On Air Summer 2023” in piazza Biscione e la diretta di Rmc 101 media partner della manifestazione, per terminare il 27 agosto con “Disco vintage sotto le stelle”, curato da Life Eventi. Nel mezzo tante altre iniziative che vedono impegnate le associazioni del territorio come hanno fatto gli altri anni.

“Abbiamo voluto costruire un calendario estivo per tutti, intergenerazionale – ha esordito il sindaco Giacomo Anastasi -, che abbracci varie fasce d’età. Puntiamo anche su eventi gratuiti e liberi per tutti”.

Luglio e agosto vedrà una serie di iniziative musicali, teatrali, sportive: il Teatro di Paglia, con ben tre appuntamenti, “La Danse du Pied”, “Cappuccetto Rozzo” e “Magico Mister Blu”, o le manifestazioni tra giochi e animazione promosse da Bollicine e Follie e dall’Associazione Auser Petrosino.

Tornano le gare di karting cittadino, gli “Scacchi sotto le stelle” e il “Calcio Balilla umano”, i memorial “Mi ricorderò di te, Mot 27” e “Note sotto le stelle”; la Compagnia Teatrale Sipario promuove il concerto dei Cugini di Campagna, gruppo iconico della musica italiana, che ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo.

Spazio al cabaret dei Trikke e Due e del comico di Zelig e Colorado Cafè Ivan Fiore, oltre ai due concerti curati dalle associazioni locali “Diapason” e “Musikè”.

Torna in una nuova formula “Rockarossa”, seguito da “Mediterranea”, festival che dopo anni ritorna a Petrosino in una veste rinnovata, molto meno rock e più folk, con i live, tra gli altri, di Nicolò Carnesi, Alessio Bondì, Cico Messina e Warco.

Non mancheranno momenti dedicati all’enogastronomia, con la sagra dell’arancina e quella della “sfincia”, e all’artigianato locale, con i tradizionali mercatini in piazza Biscione.

L’Estate petrosilena è stata realizzata in gran parte grazie al contributo di 83.000 euro concesso dalla Regione Siciliana per la creazione di un contenitore di eventi finalizzato allo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio che si protrarranno fino ad ottobre. Una parte di questa somma verrà anche investita per il decoro urbano della Città e per la creazione di una biblioteca digitale, servizio che a Petrosino manca.

Come ha affermato l’assessora Antonella Pipitone “… abbelliremo Piazza Biscione per renderla più pedonale”.

Dal 29 settembre al 1° ottobre, inoltre, ci sarà in programma un altro evento, il “Festival dell’Uva e del Vino”.

Il cosiddetto “concertone” quindi, è quello dell’iconico gruppo dei Cugini di Campagna, gratuito per tutti in Piazza Biscione il 29 di luglio. Non ci saranno concerti allo Stadio Comunale quest’anno, perchè, come ha fatto sapere il primo cittadino “… la situazione finanziaria è delicata e non è stato possibile per motivi tecnici realizzare concerto allo Stadio. Preferiamo comunque creare eventi gratuiti perchè negli anni passati non sempre lo sbigliettamento ha coperto i costi. Ma non voglio in questa sede aprire delle polemiche”.