Estate Otium a Marsala con “L’arte della gioia”: incontri al Carmine

L’Associazione OTIUM_Biblioteca Sociale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Marsala, presenta il programma Otiosa Estate 2023 dal titolo “L’arte della Gioia” che in occasione del decennale si realizzerà presso il chiostro dell’ex Convento del Carmine di Marsala, sede dell’Ente Mostra di Pittura che già nel 2013 ospitò la prima rassegna estiva organizzata da OTIUM.

Per tale circostanza è stato creato un nuovo logo “Fuori Otium” che rappresenta il desiderio di tornare alle attività fuori le mura della propria sede, in spazi pubblici, per migliorare sempre più la diffusione di metodi culturali aperti e inclusivi con particolare riferimento ai processi di promozione del libro e della lettura e relativa attivazione di riflessione culturale per incidere sullo sviluppo sociale.

Il programma “L’arte della gioia” si articola in tre aree tematiche: conversazioni letterarie; video performance con Radio 102 media partner; concerti che godono del patrocinio del Ministero delle Cultura, dell’Assessorato Sport Turismo e spettacolo della Regione siciliana e organizzati dall’ Associazione Musicale Etnea.

Gli ospiti di Otiosa Estate 2023 sono di esclusivo rilievo artistico, culturale e sociale e l’intera rassegna gode del patrocino morale del Club Unesco Marsala presieduto da Cesarina Perrone.

Il programma prevede: il 15 luglio alle 19.30 conversazioni con Francesco Sacco che racconta i “Collage letterari” (edizioni il Palindromo); il 22 luglio Silvio Perrella racconta Italo Calvino (Edizioni Laterza); il 26 luglio ore 21.30 video performance “Lo Studio 54” a cura di Giancarlo Casano; il 30 alle 21.30 “Da Bach a Sollima”, concerto per violoncello con Francesco Angelico; agosto si apre il 13 agosto alle 19.30, con Anita Magno che presenta “Graphic Novel” (edizioni Mesogea); il 19 alle 21.30 improvvisazioni meditative con il contrabbasso di Alessio Cordaro; il 23 ore 21.30 video performance “Beat Generation” a cura di Giancarlo Casano; il 27 conversazioni ore 19.30 con Linda Barbarino presenta “La malarazza” (edizioni Il Saggiatore).