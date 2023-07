Disinfestazione in centro storico a Marsala, ecco quando e dove

Il Servizio Ambiente-Ecologia del Comune di Marsala rende noto che nelle ore notturne tra lunedì 10 e martedì 11 luglio saranno eseguiti interventi di disinfestazione nelle vie A. Damiani e XI Maggio, compresa Piazza della Repubblica.

I residenti nelle aree interessate sono invitati a chiudere le finestre, non esporre all’aperto sostanze alimentari (incluse piantine aromatiche) o indumenti, prestare attenzione durante la disinfestazione che si protrarrà fino alle prime ore del mattino seguente.

In molti lamentano la presenza continua di blatte anche in via Sibilla, in via Dante Alighieri e in altre zone del centro storico e urbano. Per questo forse sarebbe il caso anche di un servizio di deblattizzazione.