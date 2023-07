Trapani, Annalisa Bianco è la nuova presidente del Consiglio comunale

Annalisa Bianco è la nuova presidente del Consiglio comunale di Trapani. Esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Giacomo Tranchida, è stata eletta a presiedere l’assise civica nel corso della prima seduta della nuova consiliatura. Quarantaquattro anni, Annalisa Bianco è stata la candidata più votata nella coalizione di Tranchida. Subentra, dunque, a Peppe Guaiana, che aveva guidato l’assemblea nei cinque anni precedenti e che ha convocato la prima seduta in quanto consigliere anziano. A seguire, nel rispetto dell’ordine del giorno, è stato votato anche il vicepresidente del Consiglio comunale, che sarà Andrea Genco.

I componenti del massimo consesso civico trapanese sono: Peppe Guaiana, Santo Vassallo, Silvio Mangano (Io Amo Trapani), Annalisa Bianco, Giusy Poma, Giovanni Carpinteri, Alberto Mazzeo (Trapani Tua), Lele Barbara (Tranchida sindaco per Trapani), Andrea Vassallo, Claudia La Barbera (Polis), Tore Fileccia (Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti), Enzo Abbruscato, Salvatore Daidone (Trapani con coerenza – Sviluppo e solidarietà), Gaspare Gianformaggio (Fratelli d’Italia), Giovanni Antonino Parisi (Uniti per Trapani), Nicola Lamia (Fratelli d’Italia), Giuseppe Pellegrino (I Democratici), Grazia Spada (Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti), Giuseppe La Porta (Trapani al centro), Marzia Patti (I Democratici), Giulia Passalacqua (Uniti per Trapani), Giuseppe Peralta (Trapani al centro). Il quadro è completato da Maurizio Miceli, che entra in Consiglio comunale in quanto primo dei non eletti tra i candidati a sindaco sconfitti.