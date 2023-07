Ritorna la sosta a pagamento a Castellammare centro e litorale

Sosta a pagamento attiva da domani, 8 luglio, nel centro di Castellammare del Golfo, alla spiaggia Playa, nel piazzale della spiaggia di Guidaloca e nello slargo di viale Leonardo da Vinci nei pressi dell’hotel Punta Nord-Est (ex S.S. 187).

Fino al 31 ottobre, dalle 8 del mattino alle 24, per parcheggiare negli stalli definiti con le linee blu tutti i giorni, incluse le domeniche e festivi, occorre acquistare il ticket orario nei parcometri che si trovano lungo le vie interessate ed esporre il tagliando all’interno dell’auto in posizione visibile e leggibile.

Per parcheggiare si dovrà acquistare il ticket che ha il costo di un euro l’ora e 50 centesimi per frazione di ora.

Previsto l’abbonamento giornaliero al costo di 3 euro mentre l’abbonamento mensile ha il costo di 20 euro. Gli abbonamenti possono essere fatti direttamente al parcometro e consentono di parcheggiare ovunque sulle strisce blu.

Per i residenti, invece, l’abbonamento mensile è di 10 euro ma potranno sostare solo nelle vie di residenza.

I cittadini residenti potranno presentare autocertificazione e chiedere l’abbonamento mensile all’ufficio preposto gestito dalla ditta Ecoparking, in via Segesta 221, nella sede del comando di polizia municipale.

Da quest’anno, inoltre, la sosta a pagamento sarà attiva anche nel periodo invernale ma dalle ore 8 fino alle 20, esclusi i festivi

Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale, Giovanni Todaro, spiegano che «… la tariffa con il regolamento per le aree di sosta a pagamento è cambiata ed estesa a tutto l’anno dopo l’affidamento in concessione settennale -da parte della precedente amministrazione Rizzo- della gestione con parcometri e ausiliari del traffico, compresi la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, con l’integrazione del servizio di bus navetta estivo e le attività di gestione e controllo della Z.T.L. alla ditta “Ecoparking srl” di Lascari. Ci stiamo dunque, rapportando con la ditta per prevedere migliorie per i cittadini e correttivi, laddove possibile -concludono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale, Giovanni Todaro- rispetto alle previsioni della concessione attivata in precedenza”

Le aree interessate dalla sosta a pagamento sono: corso Garibaldi (tratto dalla via F. Crispi alla via G. Marconi), via G. Marconi (tratto che va dal c/so Garibaldi fino alla via Palermo), via Roma (tratto dal corso B. Mattarella alla via F. Crispi), via Peppino Impastato, via Segesta (tratto dalla via Trento alla via Duchessa) via Marina Petrolo (tratto dalla via G. Marconi all’angolo via Vittor Pisan), via Pisani (tratto dalla via Marina Petrolo al Silos), Piazza Petrolo, Piazza Santangelo, slargo viale L. Da Vinci (in prossimità dell’hotel “Punta Nord-Est”, ex S.S. 187), piazzale Guidaloca e spiaggia Playa.