Anch’io sono la Protezione Civile, campo scuola a Marsala

Una settimana all’insegna della formazione imparando le principali tecniche di prevenzione e riduzione del rischio sismico, tecniche di antincendio, salvaguardia dell’ambiente, tecniche di primo soccorso BLS, e non mancherà di certo occasione per il divertimento. Si tratta del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, totalmente gratuito, per giovani di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

Il campo scuola 2023 si terrà dal 17 al 23 luglio ed è organizzato dalla Protezione Civile, con La Provvidenza e Anpas. Per info e adesioni: La Provvidenza contrada Dammusello, 565 – 0923 -737400 email: la.provvidenza@libero.it.