Tre film al Cinema Golden di Marsala. In Sala arriva “Rapito”

Al Cinema Golden di Marsala tripla programmazione. “Elemental” è il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Il film verrà proiettato solo sabato 8 e domenica 9 luglio alle ore 17 (prezzo 8 euro).

Alle ore 21.30 prosegue il film “Indiana Jones 5”, il ritorno delle nuove ed emozionanti avventure dell’archeologo Indiana Jones in giro per il mondo, con Harrison Ford, Antonio Banderas, ecc. co-prodotto con Walt Disney Pictures. Il film fu girato anche in Sicilia e a Marsala: alcune scene sono state girate nella Riserva dello Stagnone e a Porta Nuova.

In sala arriva “Rapito” di Marco Bellocchio, solo alle ore 19 (biglietto 3,50 euro). 1851. Edgardo Mortara è il sestogenito di una famiglia ebrea di Bologna, città all’epoca pertinente allo Stato Pontificio. Credendodolo malato e in fin di vita, la domestica cristiana Anna Morisi gli somministra in segreto il battesimo, per paura che alla sua morte vada a finire nel limbo.