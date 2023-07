Arriva Cerbero: fine settimana da bollino rosso nel trapanese

Sabato con allarme incendi in provincia di Trapani. Il bollettino della Protezione Civile Regionale prevede l’allerta rossa nell’estremo occidentale dell’isola, a causa dell’anticiclone Cerbero, alimentato da un forte vento di scirocco previsto per la giornata, con temperature che potrebbero raggiungere i 40° C. In base a ciò, si ritiene che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale saranno tali da poter generare ondate di calore e anche incendi, con intensità del fuoco molto elevata e propagazione estremamente veloce. Alla luce di ciò, è raccomandata la massima prudenza ai cittadini nel corso della giornata. Nel resto della Sicilia, è invece prevista l’allerta arancione.