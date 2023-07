A pochi giorni dall’inaugurazione vandali danneggiano il Centro diurno di Petrosino

Doveva essere inaugurato la prossima settimana, nella sua nuova veste di“Centro del volontariato e delle culture”, il Centro diurno di Petrosino, al termine di lavori di ristrutturazione e di recupero, dopo anni di totale stato di abbandono.

Presumibilmente, tra sabato 1 e lunedì 3 luglio, però, la struttura di via Francesco Crispi è stato oggetto di un vile atto vandalico: porte divelte e danneggiate, compresa quella di ingresso, e pezzetti di intonaco che si sono conseguentemente staccati da pareti e soffitti.

«In questi mesi, con la preziosa collaborazione del CeSVoP e dell’Auser, abbiamo lavorato per rendere nuovamente fruibili gli spazi dell’ex Centro diurno, abbandonato da anni all’incuria – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi –. Eravamo finalmente arrivati alla conclusione dei lavori: stavamo programmando l’inaugurazione di quello che diventerà il “Centro del volontariato e delle culture”, uno spazio per le associazioni del territorio, una casa comune per i cittadini, un luogo di incontro e di aggregazione aperto a tutte e a tutti. Ed ecco la notizia del vile atto vandalico, che ho già provveduto a denunciare alle autorità competenti. I responsabili hanno distrutto alcune porte della struttura. Non hanno però scalfito un solo centimetro del desiderio di fare comunità e cittadinanza attiva da parte di chi anima e animerà questo progetto, volontari e cittadini. Non ci facciamo intimidire né scoraggiare, ma andiamo avanti – aggiunge il primo cittadino – convinti che questo gesto renderà ancora più forte e vivo il nostro Centro del volontariato e ancor più orgogliosi tutti coloro che lo abiteranno con cura e rispetto».