Nuova Presidente al Rotary Marsala: è Francoise Bouix

Cerimonia di Passaggio della Campana del Rotary Club Marsala alla Villa Favorita, Il Presidente Giuseppe Abbate ha lasciato il testimone alla Presidente per l’anno rotariano 2023/2024 Francoise Bouix, che sarà coadiuvata da un nuovo Consiglio Direttivo: vice presidente Rino Ferrari, Segretario Andrea Aldo Galileo, Segretario esecutivo Daniele Pizzo, Tesoriere Antonella Fici, Prefetto Rosaria Campo, Co-prefetto Giannina De Bartoli, Consiglieri Leonardo Paladino, Maurizio Mannone, Lucia Campanella, Flavio Spanò e Giuseppe Agoglitta.

Il Presidente uscente Giuseppe Abbate ha illustrato le attività di servizio svolte durane il suo anno rotarianoe tra esse la donazione, insieme ad altre associazioni del territorio, di dieci defibrillatori a seguito del “Gran Galà di Danza”, il progetto “Vivi Libero” rivolto agli studenti liceali per uno stile di vita libero da dipendenze, l’ambulatorio solidale presso la “Casa di Paul Harris”, ecc.

Sono stati ammessi tre nuovi soci: Alessandro Tummarello, farmacista, Antonino Genovese, imprenditore nel settore della pesca, e Massimo Silvano, dottore in giurisprudenza. La manifestazione si è conclusa con l’esposizione del programma che la neo Presidente Francoise Bouix intende realizzare nel prossimo anno rotariano che ha dedicato alla memoria del compianto marito, il dottor Vito Angileri, già presidente del Rotary nell’anno 1998/99. La Bouix ha annunciato la realizzazione, fra gli altri, del progetto “Fish for Kids” per incentivare il consumo del pesce in età pediatrica e l’apertura di un ambulatorio solidale nei locali gestiti dall’ASD I Fenici Rugby Marsala in via Istria.