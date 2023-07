Pista ciclabile al lungomare di Marsala, arriva il colore…

Comincia a prendere forma (e colore) la pista ciclabile che attraversa il litorale del centro di Marsala. Dopo l’avvio dei lavori (e le innumerevoli polemiche per il potenziale impatto sulla viabilità, gli operai della ditta che si è aggiudicata l’esecuzione dell’intervento stanno continuando a lavorare. In particolare, balza all’occhio dei passanti, da qualche giorno a questa parte, la colata rossa che è stata riversata sull’asfalto e che comincia a delineare il profilo che la pista assumerà nei prossimi mesi.

Il progetto per la realizzazione della pista ciclabile si sviluppa lungo un tracciato urbano che dal Lungomare Salinella passa per il centro storico e giunge fin oltre il Porto turistico (per un totale di quasi 8 chilometri). Un investimento di circa 2 milioni di euro assegnati nell’ambito del programma “Agenda Urbana”, con un percorso panoramico che ha come sfondo le Egadi e su cui insistono importanti siti culturali, quali l’area archeologica di Capo Boeo, il Monumento ai Mille, le storiche Cantine del vino marsala.