Nuova sede dei Vigili del Fuoco ad Amabilina: si attende il protocollo Comune-Ministero

Il Comune di Marsala ha individuato una soluzione per la nuova sede del distaccamento locale dei vigili del fuoco. L’attuale immobile è in affitto da un privato da circa 40 anni e si ritiene che i suoi locali non siano più adeguati (per ubicazione, distribuzione di spazi e locali) alle moderne esigenze operative, logistiche e di viabilità che dovrebbero avere le sedi dei Vigili del Fuoco. Se ne parla da tempo, a dire il vero, ma il progetto presentato tre anni fa prevedeva la realizzazione del nuovo distaccamento in via Grotta del Toro, presso un’area di proprietà del Demanio. Alla fine, non se ne fece nulla, ma l’esigenza di un trasferimento non è certo tramontata, di conseguenza il settore Pianificazione e Urbanistica ha messo a punto una proposta che prevede la realizzazione del Centro nella zona artigianale di Amabilina.

Il Comune metterebbe a disposizione un ampio terreno (4184 mq), cedendolo per 99 anni a titolo gratuito al Ministero dell’Interno. Dopo di chè, si dovrebbe passare all’erezione dell’immobile in cui troverebbe spazio anche la nuova sede del CoC, il centro di Protezione civile comunale, al fine di assicurare il miglioramento delle attività di soccorso tecnico urgente e delle attività di protezione civile. Com’è facilmente intuibile, non si tratta di un’operazione che andrà in porto dalla sera alla mattina. Nella delibera approvata dalla Giunta si legge che, adesso, il Comune di Marsala e il Ministero/Dipartimento dei Vigili del Fuoco dovranno prima stipulare un protocollo d’intesa. Un passaggio fondamentale per poi passare agli step successivi dell’iter progettuale.