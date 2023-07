A Mazara lutto cittadino per la morte di Greta, il Comune paga le spese funebri

Con ordinanza n. 33 di oggi, appena pubblicata nell’albo pretorio online, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 7 luglio, giorno nel quale alle ore 11,30 si svolgeranno in Cattedrale i funerali della piccola Greta Giacalone, la bimba di 4 anni che domenica sera è precipitata dal balcone del secondo piano dell’appartamento di famiglia nella via Castelvetrano e che a seguito delle gravi ferite riportate, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvarla è morta martedì al Trauma Center di Palermo.

La morte della piccola Greta ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità mazarese che si è stretta attorno al dolore della famiglia, apprezzandone anche il grande gesto di altruismo pur nel drammatico momento di dolore, con la decisione della donazione degli organi della piccola Greta.

“È con profondo dolore – ha ribadito il sindaco Quinci – che esprimo le più sincere condoglianze mie e dell’intera comunità mazarese alla famiglia, agli amici e a tutti coloro i quali sono stati toccati dalla prematura e dolorosa perdita della piccola Greta. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità!”.

Con la proclamazione del lutto cittadino viene inoltre rivolto un invito al silenzio nella fascia oraria di svolgimento dei funerali e sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma*.

Il Comune ha deciso di farsi carico delle spese funebri.

* Considerato il lutto cittadino per la giornata di venerdì 7 luglio 2023 in memoria della piccola Greta, la prevista manifestazione di apertura degli eventi dell’Estate Mazarese, che era stata programmata per le ore 21,30 di domani al Complesso Corridoni con la presentazione del libro di Candida Ippolito “La Vita di Vita” viene rinviata a sabato 8 luglio alle ore 21,30 sempre al Complesso Corridoni.