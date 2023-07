Marsala Buskers Festival per la Notte Bianca di Marsala

Marsala Buskers Festival è una manifestazione organizzata dall’associazione Sicily Kite Park in occasione della Notte Bianca indetta dal Comune di Marsala l’8 luglio a partire dalle 21.30.

Questo il programma: in Piazza Loggia dalle 21.30, esibizione di Mario Barnaba il giocoliere, alle 22.15 di Tanino il Trampoliere (e giocoleria), alle 23 animazione con Amir e Martina; davanti l’Ottica Polaris di via Cammareri Scurti, alle 21.30 Tanino il giocoliere e alle 22 Spiderman in action; in Piazza della Vittoria, dalle 22 il fire show di Noemi; a seguire Mario Barnaba che si sposterà a Porta Nuova, Gianmarco Amato Clown, Ida con i suoi giochi di fuoco e alle 00.30 animazione e fire show con Amir e Martina; iniziative anche in Piazza Marco De Bartoli, di fronte Palazzo Fici. I negozi resteranno aperti fino a tarda notte.