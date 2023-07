Al Green Park iniziato il Torneo di Padel “Gli Angeli di Strasatti”

Lunedì 3 luglio presso il Green Park di Marsala ha preso il via la prima edizione di “Gli angeli di Strasatti”, un torneo di Padel in memoria di quanti hanno lasciato prematuramente questa vita, organizzato dal Consiglio direttivo della 71ª edizione della Rassegna Meccanico-agricola di Strasatti.

L’utilizzo, come tramite, di uno sport così diffuso nell’ultimo anno ha permesso la realizzazione di team coesi e la presenza di un numero considerevole di partecipanti. Prima dell’inizio della partita, alcuni membri del comitato, i giocatori e alcuni cittadini, si sono riuniti sul campo insieme a Padre Filippo Romano, per pregare e ricordare tutti “gli Angeli di Strasatti”.

Le parole del sacerdote presente sono riusciti a toccare i cuori di ognuno riuscendo ad emozionare, evidenziando l’importanza dei nostri valori umani e di quanto ognuno di noi (figlio, padre e uomo) debba sempre essere d’esempio per gli altri. Un mazzo di rose bianche è stato adagiato sul campo durante la benedizione e donato al cimitero di Petrosino per ricordare le tantissime anime pure che hanno lasciato un segno nel nostro quartiere.

Sono 36 i partecipanti al Torneo che hanno risposto attivamente alla proposta del comitato, riuscendo a trasmettere grinta e spirito di squadra. Il torneo sarà suddiviso in due gironi composti da cinque squadre e due gironi da quattro squadre. Le fasi finali del torneo, che inizieranno giorno 4 agosto, proseguiranno fino all’8 agosto, durante le giornate della fiera meccanico-agricola di Strasatti, con premiazione finale sul palco.

Le parole del Presidente Antonino Genovese: “Tanti anni fa sono nati i primi “Memorial” in ricordo di singole persone della comunità, purtroppo ad oggi la nostra borgata è stata vittima di perdite molto più numerose, alcune delle quali hanno colpito ognuno di noi per la tenera età o la morte improvvisa e violenta. Per questo motivo tutto il consiglio direttivo ha deciso di realizzare un Torneo dedicato a tutti, sfruttando la forza dello sport, che unisce, crea legami e ci sprona alla condivisione”.