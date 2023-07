Deblatizzazione a Castellammare, interventi alle catidoie

Al via dalle prime ore di oggi, 6 luglio, a Castellammare del Golfo, la deblattizzazione del territorio comunale. Si tratta del primo intervento contro scarafaggi e blatte al quale ne seguiranno altri due.

Non occorre che i cittadini adottino alcuna precauzione poiché si tratta di interventi che riguardano esclusivamente le caditoie a cura della ditta A.FR.A.M. S.r.l.

Inoltre l’amministrazione comunale ha previsto altri interventi di disinfestazione -dopo il primo già effettuato a giugno- e le date saranno comunicate successivamente.

«La deblattizzazione del territorio comunale è necessaria ma non occorre adottare alcuna precauzione poiché è effettuata esclusivamente nelle caditoie –sottolineano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente, la vice sindaco Lorena Di Gregorio-. Si tratta del primo intervento ma ne saranno effettuati altri due anche in considerazione delle segnalazioni pervenuteci. Inoltre, dopo la disinfestazione effettuata a giugno su tutto il territorio comunale allo scopo di ridurre la proliferazione di insetti, come ad esempio mosche e zanzare, saranno effettuati altri due interventi di disinfestazione in date che saranno comunicate successivamente».