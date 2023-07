Marsala: le acque di Ciancio non sono più inquinate

Con una nota inviata al sindaco Massimo Grillo, il Servizio idrico comunale rende noto che le acque ad uso potabile di contrada Ciancio, a Marsala, “non risultano inquinate da fogne”.

Le verifiche sono state effettuate dal Comune tramite un laboratorio di analisi, con prelievo dei campioni in corrispondenza degli sbocchi segnalati dai cittadini interessati, così come riportato da alcune Testate Giornalistiche. In particolare, i risultati – allegati alla nota diretta al sindaco Grillo – presentano parametri 0 (zero) riguardo a escherichia coli, coliformi totali, enterococchi.