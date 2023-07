Stagnone: abbattuto un palo della segnaletica nella pista (e in controsenso)

Tra la notte e le prime luci di martedì, ignoti, probabilmente a bordo di qualche mezzo e approfittando del minor traffico in zona, ha abbattuto un palo della segnaletica nella pista ciclopedonale della Riserva dello Stagnone.

Precisamente il fatto è avvenuto nella piazza dedicata ai morti del naufragio del 1° maggio del 1964, nella cosiddetta curva a “U”. “A ben vedere – afferma un cittadino che si è accorto dell’accaduto – qualcuno ha preso in pieno il segnale della pista e pure in controsenso, visto che il palo è crollato dal lato opposto all’unico senso di marcia autorizzato nell’area per il transito di pullman, vetture e moto”.

La Riserva è sempre più una giungla, nonostante la stagione estiva e la pista sempre più abbandonata al suo triste destino di non essere ben tenuta. Il cordolo sta via via perdendo i pezzi. Di certo non un bel biglietto da visita nel periodo di maggiore flusso turistico e in vista della manifestazione internazionale del Kitefest.