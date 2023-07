Scossa di magnitudo 4 nel Messinese, non ci sono feriti nè danni

MESSINA (ITALPRESS) – Due scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv questa mattina nel Messinese. La più forte, di magnitudo 4.0, alle 6.07, a 5 km da Cesarò. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 19 km. L’altra scossa, di magnitudo 2, è avvenuta poco dopo a 24 km di profondità.

“La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile – spiega la Protezione Civile in una nota -. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”.

