Prestigioso riconoscimento Lions NordEst Italia al medico marsalese Giuseppe Gambina

Durante la festa LCIF annuale 2022-2023 del Lons Club Nordest Italia, sono state consegnate le Melvin Jones Fellow (MJF) a personalità non Lions che però si sono distinte sul piano sociale e umanitario.

Tra questi, due nomi noti come la presentatrice Lorena Bianchetti, celebre per la trasmissione Rai “A sua immagine” e lo sportivo Adriano Panatta, ex tennista. Il terzo riconoscimento è stato assegnato al medico marsalese Giuseppe Gambina, neurologo, che insieme al socio Lions Giorgio Soffiantini ha contribuito in modo significativo, con semplicità e grande umanità, alla realizzazione dei corsi per i caregiver che assistono i famigliari colpiti dall’Alzheimer: sette corsi per cinque serate, alle quali hanno partecipato circa 1500 persone, dall’Italia e dall’estero.

Le spille e le targhe sono state consegnate dal Direttore Internazionale Elena Appiani, dal Presidente del Consiglio dei Governatori Eddi Frezza e dal Nostro Governatore Maresca Drigo.