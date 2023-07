Marsala Sicura: il sindaco incontra cittadini e commercianti sui provvedimenti della movida

“Marsala Sicura” è il tema dell’incontro con cittadini e operatori commerciali che si terrà domani – 6 luglio – nel Complesso San Pietro alle ore 18. Un tema delicato che richiede attività di prevenzione, controllo e regolamentazione volte a prevenire atti pregiudizievoli della pubblica incolumità. Sul punto, è stato definito un apposito provvedimento che il sindaco Massimo Grillo illustrerà assieme al comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi.

Aspetto strettamente collegato con la sicurezza è quello della vita notturna (la c.d. “movida”), a fronte del quale occorre contemperare le esigenze commerciali dei locali pubblici con quelle dei residenti che hanno diritto al riposo notturno, attuando anche qui iniziative che – nel rispetto della normativa in materia – siano finalizzate a prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo.

Il sindaco Massimo Grillo: “In questi ultimi giorni, soprattutto nei luoghi del centro in cui maggiore è l’aggregazione giovanile, abbiamo assistito alla movida notturna che in alcune occasioni degenera in violente risse, spesso associate al consumo di alcol. Pur non ravvisandosi situazioni emergenziali, come riferito dalle stesse Forze dell’Ordine, la sicurezza urbana va salvaguardata con provvedimenti che mirino a politiche di prevenzione a beneficio di residenti e visitatori, uniformandosi a quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. L’accoglienza in città, la qualità dei servizi offerti dagli operatori e il senso di sicurezza sono tra l’altro, incentivi fondamentali per scegliere una meta vacanziera piuttosto che un’altra. Pertanto, in uno spirito di sinergica condivisione, ritengo che la partecipazione attiva e i momenti d’ascolto dei cittadini su tematiche così importanti siano essenziali per il raggiungimento dei risultati prefissati”.

Va detto che il tema sicurezza è stato più volte sollevato in Consiglio comunale, con mozioni e richieste di tavoli tecnici avanzati da diversi consiglieri – tra cui Rosanna Genna, Rino Passalacqua e Leo Orlando – e, di recente, con una petizione avanzata dai consiglieri Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo. Si ribadisce quindi l’invito alla cittadinanza a partecipare all’incontro di domani – giovedì 6 luglio – nel Complesso San Pietro, alle ore 18.