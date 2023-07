A Marsala sono due i divieti di balneazione nelle coste

Un’ordinanza del sindaco dispone i divieti di balneazione per la stagione estiva 2023 nei litorali marsalesi. Ciò in ottemperanza alle direttive comunitarie (2006/7/CE del 15 febbraio 2006, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 116 del 30/05/2008), al decreto interministeriale (30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione…”), al decreto del Ministero della Salute (del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010), visto il d.d.g. dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (n. 339 del 04 aprile 2023).

I tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione ‘per altri motivi’ e i tratti interessati da immissioni, come canali, torrenti, fiumi e depuratori sono tratti di mare non balneabili. A Marsala sono il tratto di mare del Porto (2.800 metri) e quello del fiume Birgi (lunghezza 400 m.).

Divieti disposti a tutela della pubblica incolumità e del decoro ed igiene pubblica. Le aree verranno delimitate con appositi cartelli apposti dalla Polizia Municipale. I contravventori saranno perseguibili a norma di legge.