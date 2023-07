I Diavoli Rossi di Marsala ai Campionati Nazionali di Ginnastica, si chiude una stagione

Si è concluso un anno agonistico brillante per la Polisportiva Diavoli Rossi, storica società di ginnastica artistica marsalese, che anno dopo anno avvia a questo difficile sport centinaia di ginnaste e ginnasti promuovendo il miglioramento delle proprie abilità tecniche e della propria forma fisica e rispettando quelle che sono le fasi di crescita dei bambini e degli adolescenti che la praticano, sia a livello promozionale, sia a livello agonistico.

Disciplina olimpica sia maschile sia femminile, richiede un alto livello di forza, flessibilità, equilibrio e agilità, tutte caratteristiche utili ad eseguire esercizi che combinino movimenti acrobatici in modo armonioso e fluido, ricercate dai preparatori atletici nonché tecnici federali della società, professori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo.

Dopo un anno ricco di soddisfazioni in campo federale, durante il quale nelle diverse categorie e nei vari livelli di difficoltà le ginnaste marsalesi si sono aggiudicate vari titoli di Campionesse Regionali Silver, sono state protagoniste dal 23 giugno al 2 luglio, dei Campionati Nazionali Silver organizzati a Rimini con circa 20.000 atleti fra artistica femminile, maschile e ritmica. Le competizioni prevedevano delle gare di qualificazione e delle finali all round o per attrezzo, diversificate per livelli e categorie. La Diavoli Rossi ha schierato in campo ben 16 atlete che hanno partecipato sia alle gare di squadra sia a quelle individuali, centrando ben tre finalissime, due delle quali nel livello di difficoltà più elevato, l’LE il livello di eccellenza.

A qualificarsi nelle migliori 12 atlete d’Italia nella specialità Volteggio, sono state Miriam Venezia nella categoria Junior 2 che ha ottenuto il decimo posto e Maria Barraco nella categoria senior 1 che con il suo salto rimane ad un soffio dal terzo gradino del podio. A centrare un’inaspettata finale nell’all around, invece, è stata la più giovane delle atlete della Diavoli, Giorgia Di Miceli, di soli 8 anni e figlia di un’ex ginnasta dei Diavoli Rossi, che in qualificazione si piazza al 46 esimo posto mentre in finale migliora di gran lunga la sua prestazione raggiungendo il 36 esimo posto.

Soddisfatti dei risultati ottenuti frutto del duro lavoro di anni e dopo aver chiuso le attività dei corsi generali di ginnastica con uno splendido saggio di fine anno tenutosi al Palazzetto dello sport di Marsala il 18 giugno scorso, i tecnici e le ginnaste si dedicheranno nel prossimo mese di Luglio agli allenamenti estivi, utili per riprendere il fiato lontano dagli impegni agonistici e per riprogrammare tutta l’attività agonistica e non per il prossimo anno che ripartirà venerdì 1° settembre.