Campo scuola con la Protezione Civile a Petrosino

L’Associazione Nazionale S.S.T. – Squadre di Soccorso Tecnico Search and Rescue, Delegazione Petrosino ODV, promuove il campo scuola 2023, settima edizione di un progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura di Protezione Civile patrocinato dal Comune di Petrosino.

Il campo, che si svolgerà dal 10 al 15 luglio presso la sede dell’ex Istituto Geometra, in via Baglio Inglese Woodhause, è dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, per un numero massimo di 30 partecipanti. I giovani saranno seguiti dai volontari, attraverso una metodologia educativa simile a quella adottata dal mondo dello scoutismo, fondata sul contatto della natura, sul senso del dovere, sullo spirito di iniziativa e di squadra e sulla responsabilità nei confronti della comunità.

Le iscrizioni sono già aperte fino ad oggi, 5 luglio, dalle ore 17 alle ore 19, presso l’ex Geometra.