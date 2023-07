Appuntamenti a Marsala tra danza e concorsi

Una serie di appuntamenti a Marsala in questi giorni. Il Teatro Impero ospita questa sera, alle ore 21, il saggio di fine anno accademico del Centro Danza Tersicore diretto da Elisa Ilari, ispirato a “Lo Schiaccianoci”; presso le Cantine Florio sempre oggi alle ore 15, si terrà un incontro, gratuito, con TeamSystem Wine, rivolto ad imprenditori e manager del settore vitivinicolo, dal titolo “Il controllo di gestione per la cantina del futuro”; il 7 e 8 luglio si svolgeranno presso South Beach, nell’ambito del Kitefest, le pre-selezioni provinciali di “Una ragazza per il cinema”, concorso di bellezza con la partecipazione di Dalila Pace, Alice Carbonaro e Sissy Cooper;