Ad Alcamo Marina al via il servizio salvataggio. In città disinfestazione

La direzione 6 Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Spettacoli e Promozione Turistica ha affidato, per il 2023 e 2024, il servizio di vigilanza e salvataggio per la spiaggia di Alcamo Marina, alla Cooperativa Sociale La Valle Verde di Mazara Del Vallo.

La durata del servizio è di 60 giorni, a partire da domani 6 luglio, per 10 ore giornaliere, dalle 9:00 alle 19:00, su due turni di 5 ore con l’assistenza continua di 4 bagnini per turno, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi del mese di Agosto, quando è prevista 1 unità di personale in più per ognuna delle 2 postazioni.

Le postazioni fisse, sette giorni su sette, saranno una in zona Canalotto, l’altra in zona Aleccia, comprensive di attrezzature come da ordinanza della Capitaneria di Porto; le passerelle, per agevolare l’accesso al mare dei bagnanti disabili nonché l’eventuale personale sanitario addetto alle operazioni di soccorso, sono: 2 in zona Canalotto, 1 in zona Battigia e 1 in zona Petrolgas.

L’ufficio Ambiente del Comune di Alcamo inoltre, comunica che, dal 10 al 13 luglio, la ditta incaricata Selema srl, effettuerà il servizio di disinfestazione su tutto il territorio comunale, dalle ore 23:00 alle ore 06:00, con il seguente calendario:

10 Luglio 2023

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa verso Monte Bonifato – Via Per Camporeale.

11 Luglio 2023

Dal Corso VI Aprile a Viale Europa, Viale Italia – Via Porta Palermo.

Dal Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo

12 Luglio 2023

Piazza Bagolino, Corso Gen. Dei Medici – Santuario – Cimitero.

13 Luglio 2023

C/da Virgini – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina.

Qualora si si verificassero avversità atmosferiche, gli interventi verranno effettuati nelle notti successive; enell’invitare la popolazione ad una cortese e fattiva collaborazione, si raccomanda quanto segue:

NON LASCIARE FINESTRE APERTE;

NON LASCIARE ALIMENTI E PIANTE AROMATICHE ESTERNAMENTE AI PIANI BASSI;

PROTEGGERE CIOTOLE e ABBEVERATOI DI ANIMALI D’AFFEZIONE E DA CORTILE;