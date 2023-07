La resistenza nelle sculture di Loredana Longo al Carmine di Marsala

E’ stata inaugura sabato 1° luglio la triplice mostra della scultrice Loredana Longo, dal titolo “Resta, Esisti, Resisti/Stay, Exist, Resist”. Curata da Sergio Troisi, è stata prodotta dall’Ente Mostra di Pittura Città di Marsala che ha voluto lasciare all’artista ampio sfogo e libera sperimentazione ai propri portici.

Tre i nuovi lavori presentati per l’occasione dalla Longo: “Nessuno vincerà, ma tutti ci feriremo”, che condensa i turbamenti sul futuro dell’umanità; il secondo, “Sulla loro pelle”, è stato concepito per il Convento del Carmine e si snoderà tra le arcate del porticato, lembi di stoffa ritagliati, bruciati, annodati, simili ad abiti che ricalcano la pelle ma incastrati tra le reti per finire in blocchi di cemento. Il terzo nuovo lavoro è la scultura Victory, cemento e tessuto mimetico.

Spiega il curatore, Sergio Troisi: “Nel lavoro ormai più che ventennale di Loredana Longo, la strategia operativa dell’impronta ritorna più volte, con materiali, tecniche e esiti tra loro anche molto differenti che condividono quello che è l’orizzonte di ricerca dell’artista catanese: un territorio di tensioni in cui nessuna componente riveste un significato univoco, una drammaturgia del conflitto che dalle prove di esordio maggiormente legate a un dato individuale si è andata progressivamente allargando a comprendere i grandi temi politici e sociali del nostro tempo, e viscerandone drammi e contraddizioni con un registro formale e linguistico che stringe in un solo percorso video, performance, fotografia, oggetti d’uso quotidiano, investendoli di una dirompente eversione semantica“.

Alla mostra è dedicato un catalogo (Kalòs Edizioni) in vendita al Convento del Carmine al costo di 10 euro. Orari delle visite: al mattino h. 10-13, nel pomeriggio 19-21. Ingresso libero