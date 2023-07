Sit in davanti la Prefettura per la polizia penitenziaria sotto organico

“Al carcere di Trapani penitenziari sotto organico e mancanza di tutele per gli agenti”. A denunciarlo sono la Funzione pubblica Cgil e la Uila Polizia penitenziaria di Trapani che domani manifesteranno, dalle 10 alle 12, con un sit in e un’attività di volantinaggio, dinnanzi la sede della Prefettura.

I due sindacati dicono basta alla violazione dei diritti della polizia penitenziaria, sotto organico e vittima di aggressioni. In particolare, a fronte di 300 unità previste, al “Pietro Cerulli” sono 222 i poliziotti in servizio. Di fatto, però, tra il personale impiegato negli uffici e quello impiegato nei servizi tutori ai magistrati, solamente 68 poliziotti vigilano, nell’arco delle 24 ore, sugli oltre 500 carcerati. A ciò si aggiunge anche il pensionamento, che avverrà il prossimo settembre, di 28 agenti.

Fp Cgil e Uilpa Polizia penitenziaria hanno chiesto di essere ricevuti, a margine del sit in, dalla Prefetta e dai deputati, espressione del territorio trapanese, per chiedere loro di intercedere con il Ministero della Giustizia per sollecitare un adeguato aumento dell’organico.