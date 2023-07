Non ce l’ha fatta la piccola Greta, caduta dal balcone a Mazara

Non ce l’ha fatta la piccola Greta, caduta dal balcone di casa a Mazara del Vallo.

I medici del Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo hanno dichiarato la morte cerebrale della piccola, la bimba di 4 anni che domenica scorsa è caduta dal secondo piano nella sua abitazione di via Castelvetrano

La bimba, le cui condizioni sono subito apparse gravissime, è stata trasportata presso l’ospedale di Mazara dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Poi il trasferimento in ambulanza al Trauma center.

La situazione ieri sera è peggiorata e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. “La città si stringe forte alla famiglia della piccola Greta in questo momento così drammatico”, afferma il sindaco Salvatore Quinci.

Foto di repertorio