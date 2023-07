I Paninari donano un assegno agli Scout Agesci Marsala 2 per il restauro di Villa Gaia

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” diceva Maria Teresa di Calcutta. Alla richiesta di aiuto del Gruppo Scout AGESCI Marsala 2, il Gruppo de “I Paninari” di Marsala risponde.





Per contribuire alla ristrutturazione della sede degli Scout, vittima di un incendio doloso, il gruppo dei Paninari ha organizzato una serata danzante di beneficenza. Il 30 giugno, in un momento ricco di emozioni, il comitato dei Paninari ha incontrato i capi scout e i ragazzi consegnando loro – nella sede di Villa Gaia, Fossato Punico – un assegno con il contributo raccolto, che, come fanno sapere gli Scout, “… non ha solo un valore economico ma che testimonia che insieme si va più lontano”.