Editoria, al via partnership Italpress-Iraq Internazional News Agency

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova partnership internazionale per l’Italpress. L’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino ha siglato un accordo con l’agenzia irachena Iraq International News Agency e compie così un ulteriore passo per la copertura dei principali fatti riguardanti il bacino del Mediterraneo e il Medio Oriente. Dello stesso gruppo dell’Italpress fa parte anche Malta News Agency, l’unica agenzia di stampa con sede a Malta, che fornisce agli abbonati notizie su La Valletta e l’estremo sud d’Europa.

Iraq International News Agency copre le notizie dall’Iraq e dall’Europa. Ha anche un ufficio a Londra che fornisce news e servizi editoriali a clienti in tutto il mondo.

“Il cuore dell’Italpress batte nel Mezzogiorno ma il suo Dna è da sempre euromediterraneo. Oggi grazie alle redazioni di Palermo, Roma e Milano, e a una vasta rete di collaborazioni e di collaboratori stiamo facendo crescere la nostra dimensione internazionale. La partnership con Iraq International News Agency è una ulteriore tappa in questa direzione”, afferma Gaspare Borsellino.

Recentemente, grazie a un accordo con il quotidiano americano La Voce di New York, l’Italpress ha potenziato anche l’informazione riguardante la Grande Mela e il Nord America.

