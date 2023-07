Installate le docce libere sul Lungomare di Alcamo Marina

Anche quest’anno sono state installate, nei giorni scorsi, le docce libere sul lungomare di Alcamo Marina, un servizio già apprezzato dai bagnanti durante la scorsa stagione estiva.

I moduli, con tre docce ciascuno, si trovano in Battigia e al Canalotto.

L’assessore all’igiene e alla salute pubblica Alberto Donato dichiara: “Alcamo Marina torna a dotarsi di un servizio pubblico di cui possono fruire liberamente tutti i bagnanti, infatti abbiamo fatto installare lungo l’arenile 6 docce, di cui tre in Battigia e tre al Canalotto; il servizio sarà in funzione per tutto il periodo estivo”.

Per l’utilizzo delle docce si ricorda di osservare le consuete regole di comportamento, ovvero fare docce brevi per non sprecare acqua e consentire a tutti l’uso delle stesse, non usare shampoo, bagnoschiuma, saponi o oli di qualunque genere.