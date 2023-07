Calcio a 5, con il Marsala stage Under 19

Terzo stage di selezione per il prossimo Campionato Under 19 Nazionale con i Marsala Futsal.

Chi vuole indossare i colori della squadra Campione d’Italia, mercoledì 5 luglio dalle ore 17 alle 19 potrà recarsi presso il Palazzetto dello Sport “San Carlo” in zona Stadio. A supervisionare ci saranno i tecnici Vincenzo Giacalone (coach della prima squadra), Lillo Gesone (allenatore Under 19), Giuseppe Costigliola (allenatore Under 17).

Bisogna partecipare con abbigliamento sportivo e scarpe da parquet. Per maggiori info contattare la pagina Marsala Futsal 2012 o il numero 328.7090464.