10mila file nel pc con violenze sui bambini, un arresto nell’Agrigentino

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia in flagranza, in provincia di Agrigento, in quanto trovato in possesso di “un’enorme quantità di file riproducenti scene raccapriccianti di violenze sessuali in pregiudizio di bambini, alcuni dei quali in tenera età”. L’indagine è stata condotta da personale della Polizia Postale, del Servizio centrale di Roma e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo. L’uomo, già in passato condannato e detenuto per abusi su minori, “era stato segnalato nell’ambito della cooperazione internazionale di Polizia, e gli approfondimenti investigativi si sono inseriti nella costante attività di contrasto alla produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico attraverso internet, svolta dalla Specialità in collaborazione con le polizie e le agenzie straniere impegnate nella lotta al cybercrime, oltre che con Europol ed Interpol”.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Palermo che ha disposto la perquisizione in casa del 38enne. Durante la perquisizione informatica, eseguita sui dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell’indagato, nonchè nei cloud utilizzati per la conservazione dei contenuti illeciti, è stato rinvenuto, sottolineano gli investigatori, “un ingente quantitativo di materiale prodotto usando violenza su bambini in tenera età, stimabile in più di 10 mila file, tra video ed immagini”.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

