Salemi: un uomo si barrica in casa e minaccia di sparare, fermato

Un uomo, pare di origine marsalese già conosciuto alle forze dell’ordine, si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa in via Giovanni Verga a Salemi, minacciando di sparare dal balcone della sua abitazione con un fucile.

La zona è stata chiusa al traffico e sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile di Trapani e alcune squadre speciali da Palermo.

L’uomo, dopo alcune ore si è arreso ed è stato fermato dagli agenti. Ma ancora non si conoscono i motivi dell’insano gesto.