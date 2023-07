La Pallamano Alcamo non andrà in A, costi troppo alti

Il direttivo dell’Alcamo Pallamano alla scadenza dei termini per la composizione dei campionati ha comunicato alla Figh, la decisione di rinunciare alla partecipazione al campionato di Serie A Bronze.

Scelta dettata dai costi aumentati a dismisura dopo che diverse società Siciliane hanno deciso di non iscriversi con il nuovo format del campionato che obbligherà le società isolane e molte ed onerose trasferte oltre stretto, con la concreta possibilità, causa solo le 25 iscrizioni nel campionato che i gironi possano diventare solo due con trasferte anche in Toscana oltre a quelle in Puglia, Lazio e Abruzzo. Per tanto la formazione alcamese sarà nuovamente al via del campionato di Serie B siciliano, con il format ancora tutto da confermare e con l’inizio del torneo cadetto che dovrebbe essere fissato per la fine del mese di ottobre.