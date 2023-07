Michael Jordan arriva in Sicilia per il Google Camp

E’atterrato in Sicilia l’ex campione mondiale di Basket Michael Jordan. L’ex stella dei Chicago Bulls, è arrivato in Sicilia per partecipare al Google Camp che si terrà nelle prossime ore al Verdura Resort di Sciacca.

Poche ora fa all’aeroporto di Catania, il campione è arrivato con il suo aereo privato. Prima di dirigersi verso il Google Camp, Jordan ha posato in alcune foto con Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac.

Un altro vip che sceglie la Sicilia per turismo, cultura, cinema, sport.