Marsala Calcio, torna Valerio Genesio

Il sodalizio lilibetano, appena dopo aver confermato l’arrivo di Mister Brucculeri, ha firmato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del giocatore Valerio Genesio.

Il difensore palermitano classe 1987, ha iniziato la sua carriera nel 2005 nelle giovanili del Palermo Calcio passando l’anno successivo all’under 19. Poi, le uniche due esperienze fuori dall’isola, a Gubbio ed a Vibo Valentia per poi giocare sempre in Sicilia. Per tre volte ha indossato, compreso la scorsa stagione, la maglia gialloblù del Mazara Calcio e per cinque stagioni quella biancoazzurra del Marsala, vincendo due campionati di Eccellenza, di cui uno proprio con Brucculeri ed uno con Mister Pergolizzi. Ha anche vinto, sempre con la maglia del Marsala una Coppa Regionale di Eccellenza.

“Sono rimasto affascinato dal progetto del nuovo Marsala Calcio, una società composta da persone serie e con le idee molto chiare. Per un progetto così scendo volentieri di categoria, consapevole di partecipare alla rinascita del Calcio a Marsala. Ce la metterò tutta, non mi manca lo spirito di sacrificio, ed inoltre voglio superare le 149 partite che ho già giocato in maglia azzurra, è un numero meritorio di una progressione importante, come importanti saranno le cose che faremo”.