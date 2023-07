La ragazza trovata distesa per strada tra Marsala e Mazara: cosa sappiamo

Vive a Mazara, ma è originaria di Menfi, la ragazza che è stata notata ieri mattina, intorno alle 11, da un gruppo di persone che stava transitando la SS188 che congiunge Marsala a Salemi, all’altezza di contrada Chitarra. Si tratta di una giovane di 27 anni che in seguito alla meritoria segnalazione dei passanti ha ricevuti i soccorsi del 118. Se ai passanti la ragazza era apparsa in stato semi confusionale, qualche minuto dopo ai sanitari è sembrata complessivamente lucida e in buone condizioni, tanto che si è rifiutata di andare in ospedale, asserendo di essere in buone condizioni di salute.

La versione raccontata dalla ragazza, tuttavia, solleva più di qualche perplessità: ha, infatti, raccontato di essere stata lasciata lì da un gruppo di conoscenti e che contava di raggiungere poi la stazione di Marsala per far ritorno a Mazara in treno, aggiungendo che, però, si sarebbe addormentata per riposare un po’. Fortunatamente, considerando il luogo piuttosto isolato in cui è stata trovata, la giovane non ha subito incidenti, furti o aggressioni e la sorte ha voluto che incontrasse sulla sua strada cittadini responsabili, che si sono adoperati per lei.

Oltre al 118, sul posto sono giunti anche i Carabinieri, che dopo aver identificato la giovane l’hanno accompagnata alla stazione di Marsala, affinchè potesse tornare a casa in piena sicurezza.