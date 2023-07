Giovane premiato dal sindaco di Marsala: ha sottratto una donna da un uomo violento

“Oggi ho voluto ringraziare Danao Russo, il giovane che, nei giorni scorsi, è accorso in difesa di una donna che stava subendo maltrattamenti fisici da parte del compagno”. Esordisce così il primo cittadino di Marsala, Massimo Grillo, che ha premiato il coraggioso concittadino che è intervenuto, senza pensarci due volte, per sottrarre la donna dagli attacchi sconsiderati dell’uomo e trattenendolo anche se quest’ultimo continuava ad accanirsi sulla compagna. I fatti si sono verificati nei pressi della Stazione.

Danao e il fratello più piccolo Teseo, sono riusciti prontamente ad avvisare la Polizia. Un gesto importante che andava sottolineato con un ringraziamento da parte della città. “Il comportamento il Danao e del fratello dovrebbero essere da esempio: adoperarsi per difendere e non pensare, come prima cosa, a registrare le immagini sul cellulare”, ha precisato Grillo.

“A Danao, accompagnato dal fratellino Teseo e da papà Sigfrido, agente della Polizia, ho pure proposto di valutare la sua partecipazione al progetto “Accordo di Vicinato” stipulato con la Prefettura, volto a tutelare il territorio anche con la fattiva collaborazione dei cittadini. Un’attività di prevenzione e di alta valenza educativa per contribuire a far crescere il senso civico di tutti, facendosi parte attiva contro ogni forma di omertà”.