Camminava sulla Palermo-Mazara durante la notte, travolto e ucciso un 31enne di Carini

E’ un giovane di 31 anni di Carini, in provincia di Palermo, il pedone investito sull’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, nella notte tra venerdì e sabato.

Il ragazzo (A.N. le sue iniziali) viveva a casa con i genitori, i quali – non avendolo visto rientrare – hanno contattato i Carabinieri per far presente la situazione. Appreso dell’incidente, si sono recati presso la camera mortuaria riconoscendo il figlio.

Sul corpo del giovane sarà adesso effettuata un’autopsia, su disposizioni della Procura, allo scopo di trovare tutti gli elementi utili alla ricostruzione del caso. Dalle informazioni fin qui raccolte, pare che il 31enne si trovasse in piena autostrada, in corsia di sorpasso e che stesse camminando in direzione dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi . Il conducente dell’Alfa Mito che lo ha investito assicura di esserselo ritrovato di fronte all’improvviso. E’ stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi. In seguito all’impatto il corpo del giovane è sbalzato dall’asfalto, finendo a qualche centinaio di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, la polstrada e l’Anas.