Allarme sicurezza a Marsala, Grillo convoca un’assemblea aperta alla cittadinanza

Sul tema della sicurezza in città il sindaco Massimo Grillo ha scritto un post che ha pubblicato domenica mattina sui social. In particolare, il testo si riferisce alla giovane donna aggredita presso il chiosco in cui lavorava in Piazza della Repubblica, nella serata di venerdì. Al contempo, il primo cittadino annuncia un’assemblea aperta alla cittadinanza nella giornata di giovedì per illustrare alcune iniziative che verranno intraprese prossimamente.

“Oggi ho chiamato la signora Veronica, titolare di un chiosco, che l’altra sera è stata vittima di un’aggressione in piazza Loggia per farle sentire la vicinanza mia personale e di tutta la comunità marsalese. I ripetuti atti di violenza che si stanno registrando in queste settimane nella nostra città ci preoccupano seriamente Marsala e i marsalesi meritano di poter vivere la città con serenità. In questi mesi continui sono stati i contatti con la Prefettura e importanti e tempestivi i risultati raggiunti dalle forze dell’ordine. Come sapete la sicurezza è stata sempre una delle priorità della mia amministrazione e, ciascuno per le proprie competenze, dobbiamo fare sempre di più e meglio. In questi mesi abbiamo posto in essere una serie di iniziative che renderò pubbliche giovedi nel corso di un’assemblea aperta alla cittadinanza. Invito ciascuno di voi a partecipare. Abbiamo bisogno di cittadini attivi che si uniscano a noi per affrontare la questione della sicurezza. Solo così possiamo fare la differenza e costruire “Insieme Marsala città sicura”.