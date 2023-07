Vicenda inquietante a Marsala: ragazza sotto shock trovata abbandonata in periferia

Una vicenda che inquieta molto è accaduta nella periferia di Marsala. A raccontarci la storia, quattro testimoni, ancora visibilmente provati dell’accaduto, non una storia da ‘Law & Order’, ma una storia reale e per questo più preoccupante.

Questa mattina, in pieno giorno, intorno alle 10.30-11, quattro cittadini di Salemi che si ritrovano ad attraversare in auto la strada tra Salemi verso Marsala, che si trova precisamente in contrada Chitarra, in campagna, vicino la Strada Statale 188, a 12 minuti di macchina dall’ospedale “Paolo Borsellino”.

Ad un certo punto notano qualcosa ai lati della strada un mucchietto di vestiti che si muove. Si avvicinano per capire meglio, accostano e notano una ragazza dall’apparente età di una ventina d’anni, che si trova tra lo scioccato e uno stato di semi-coscienza.

I testimoni provano a parlarle, lei dice che si trova lì dalla scorsa notte. La ragazza è semi vestita, con calzini di lana blu e un giubbotto di pelle nero. Non ricorda altro, non dice altro. Viene chiamato il 118 che manda un’ambulanza e le forze dell’ordine che si prendono cura della ragazza per capire cosa è successo. Non c’erano sul suo corpo segni evidenti di violenza ma bisogna fare ulteriori accertamenti, anche di natura tossicologica. Adesso le forze dell’ordine indagano sulla vicenda.

(Nella foto abbiamo coperto il viso della ragazza per tutelarla e per non urtare la sensibilità dei lettori)