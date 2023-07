San Vito come Favignana: multe per chi passeggia in costume o senza maglietta

Dopo Favignana, anche il Comune di San Vito decide di adottare un'ordinanza sul decoro. Da ieri, 1° luglio, alla luce del provvedimento adottato dal sindaco Francesco La Sala, sarà vietato circolare in costume da bagno o a torso nudo al di fuori della spiaggia. Il divieto è esteso all'interno degli esercizi pubblici, luoghi di culto ed uffici. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 150 euro. L'ordinanza resterà in vigore per tutta la stagione estiva, fino al prossimo 2 novembre.