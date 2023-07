EcoArt Festival, il Comune di Calatafimi promuove un concorso tra creatività e sostenibilità

Il Comune di Calatafimi Segesta è partner del progetto “Re-Né – Relancer une Nouvelle Économie”, finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma Eni di cooperazione internazionale Italia-Tunisia che ha tra gli obiettivi quello di migliorare la gestione dei rifiuti a livello istituzionale con la creazione di punti di riciclo e di creare una piattaforma internazionale per lo scambio di informazioni e competenze nel settore dei rifiuti.

In occasione dell’EcoArt Festival, iniziativa promossa tra le attività del progetto, che si svolgerà dall’11 al 16 settembre 2023, il Comune indice un concorso e contestuale mostra che nasce per valorizzare la creatività degli artisti impegnati a trasmettere attraverso le loro opere un messaggio di attenzione verso la sostenibilità ambientale, il riciclo e il recupero dei materiali di scarto.

Il Comune di Calatafimi Segesta invita le/gli artiste/i a misurarsi sul grande tema della salvaguardia del pianeta, della sostenibilità ambientale, del riciclo, riuso e recupero della materia, della valorizzazione degli scarti che ogni giorno si producono che, se ben differenziati e valorizzati, possono avere una seconda vita e tornare ad essere utili limitando il nuovo spreco di risorse, inquinamento ed emissioni.

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti che vogliono contribuire, con la propria arte e creatività, alla trasmissione di un messaggio rivolto alla salvaguardia del pianeta tramite il tema del riuso e riciclo dei materiali di scarto.

Le opere, sui temi sopra indicati, possono essere realizzate su qualunque supporto e con qualsiasi materiale di scarto e possono riguardare qualsiasi forma d’arte visiva (installazioni, pittura, scultura, fotografia, street art, ecc.).

L’artista che intende partecipare alla manifestazione dovrà presentare la propria candidatura entro 1l 31 luglio 2023 trasmettendo, all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it la domanda di partecipazione (scaricabile qui) insieme a una biografia contenente la propria foto, le informazioni legate ai principali progetti realizzati e le immagini delle opere più rappresentative realizzate nel corso della propria attività artistica (la scheda sarà esposta accanto all’opera realizzata e dovrà essere compilata e presentata in formato A3, – trasmessa telematicamente in pdf – (eccezionalmente consegnata dall’artista al momento dell’inizio del contest);

Il concorso e lo sviluppo dell’opera d’arte si svolgeranno dal vivo alla presenza del pubblico; agli artisti che parteciperanno al concorso verrà assegnato uno spazio espositivo in base alle proprie esigenze.

Fuori concorso gli artisti potranno esporre le proprie opere, (massimo due), ispirate al valore della sostenibilità in tutte le sue accezioni, al recupero di materia e/o alla salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, per essere collocate lungo un percorso espositivo ricavato nei saloni delle sedi più suggestive di proprietà comunale o in particolari luoghi richiesti dall’artista.

LA GIURIA

La giuria premierà l’artista che meglio abbia interpretato il tema del riuso creativo e del recupero della materia e sia riuscito a trasmettere, attraverso la sua espressività artistica, il concetto di salvaguardia dell’ambiente; questa sarà composta da autorevoli rappresentanti delle principali istituzioni del mondo dell’arte.

IL PREMIO

I premi sono sostenuti dai partner esterni/sponsor del progetto

– 1ª opera classificata: premio di euro 4.000 – 2ª opera classificata: premio di euro 2.000 – 3ª opera classificata: premio di euro 1.000.

Tutte le opere che parteciperanno al concorso entreranno a far parte del patrimonio culturale del Comune di Calatafimi Segesta, che – ad insindacabile giudizio – le potrà conservare, esporre nelle proprie sedi, donare o dare in comodato a musei o istituzioni museali ed espositive e a centri formativi.