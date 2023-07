Allarme sicurezza a Marsala, Uguaglianza per la Sicilia al sindaco: “Urge un incontro con il prefetto”

Si rialza l’attenzione a Marsala sull’allarme sicurezza in città, in seguito agli ultimi episodi, verificatisi sia in periferia che nel centro storico. Uguaglianza per la Sicilia chiede al sindaco Massimo Grillo un incontro urgente con il Prefetto di Trapani per trovare delle soluzioni per riportare sotto controllo la città. Vista la carenza di forze dell’ordine, secondo Uguaglianza per la Sicilia una possibile soluzione potrebbe arrivare attraverso l’attivazione dell’ “operazione Strade sicure”. Si tratta di un’operazione di sostegno alla pubblica sicurezza avviata in Italia nel 2008 dal governo Berlusconi IV e prorogata più volte nel corso degli anni, consistente nell’impiego dell’esercito a contrasto della criminalità.

“Gli episodi che si sono verificati nelle ultime settimane preoccupano i cittadini e arrecano inoltre un danno di immagine alla nostra città, che in questo periodo vive di turismo”, conclude la nota di Uguaglianza per la Sicilia.