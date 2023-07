Lo scalo di Birgi il migliore in Europa in termini di crescita

L’Aci è l’abbreviazione di tante cose nel nostro paese in questo caso ci trasferiamo in Europa dove il sinonimo sta per Airports Council International. Si tratta di un’organizzazione che certifica il transito dei passeggeri negli aeroporti del Vecchio Continente.

Il risultato di questo monitoraggio è veramente ‘ straordinario’ per lo scalo “Vincenzo Florio” che risulta essere il primo in UE in termini di crescita percentuale. Infatti, secondo il sito ufficiale dell’ACI, il traffico da e per l’aeroporto trapanese è aumentato del 136,6% nel maggio 2023 rispetto allo stesso periodo nel pre pandemia.

Naturalmente esprime viva soddisfazione il Presidente dell’Airgest, società che gestisce a terra lo scalo: “L’apprezzamento dei numeri positivi e dei risultati certificati da parte di Airports Council International come migliore aeroporto in Europa in termini di crescita percentuale è un segno incoraggiante che siamo sulla giusta strada. La ripresa del settore dei viaggi è un segno positivo per l’economia locale e per i viaggiatori che potranno godere sempre più di una maggiore connettività e possibilità di viaggiare”, afferma Salvatore Ombra.