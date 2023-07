La Pallamano Marsala domina il torneo di Marausa e va in finale regionale

Presso il Lido del 37° Stormo di Marausa, una grande Pallamano Marsala si aggiudica il 1° posto nel Girone Occidentale della Sicilia nel 5° Campionato di Beach Handball Regionale, diviso in tre tappe, Messina, Licata e Marausa. A curare la tappa della Sicilia Occidentale è stata l’ASD Misilese.

Il Girone Occidentale ha visto 7 squadre partecipanti: Pallamano Marsala, Pallamano Mazara, Asd Misilese, Eugenio Pacelli, Digerbato, Handball Trapani e Leali Marsala. La tappa si è svolta in due gironi da 3 e 4 squadre. I lilybetani si sono classificati primi nel girone B, vincendo tutte tre le partite per 2-0, compresa la finale vinta contro la Leali Marsala.

Le due società si aggiudicano il pass per le finali di Messina che si svolgeranno oggi e domani a Messina. I ragazzi allenati da coach Stefano Rallo, hanno dominato in lungo e largo il torneo, senza lasciare scampo agli avversari; migliore in campo nel corso dei match è stato il portiere Giacomo La Commare.

“E’ stata una vittoria di squadra – dichiara il vice presidente della Pallamano Marsala, Vito Di Giovanni -; i ragazzi sono stati fantastici ma se siamo qui a festeggiare grande merito va al nostro allenatore Stefano Rallo, che in poco tempo è riuscito a plasmare il gruppo; il suo lavoro è stato straordinario e vogliamo continuare con lui in futuro, puntando a tornei internazionali che potrebbero svolgersi anche all’estero”.