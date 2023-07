Open Wine Days alle Cantine Europa, evento clou i Neri per Caso

Prende il via oggi Open Wine Days nel piazzale delle Cantine Europa di Petrosino. Oggi alle ore 17.30, il convegno “Strategie e tecniche rigenerative per la fertilità del suolo”; alle 19.30 cerimonia di apertura e alle 21.30 lo spettacolo presentato da Enzo Amato e Nicola Anastasi (Trikke e Due) con protagonisti Alba Pizzo (“The Voice Senior 2023”), Ezio Genna (“Tu si que vales”) ed il cabarettista Baldo Russo. La serata si concluderà con i Gemelli di Guidonia che porteranno in scena “TreX2, Summer show”.

Domani dopo l’aperitivo di benvenuto sulle note di Rubina, la Master Class “Le sfumature del Grillo” e alle 19.30, sfilata di auto d’epoca; alle 21.30 musica con la cantante Anna Maria Modello e Giovanna Sorrentino (“The Voice Senior 2022”) e con il signor Fans in “Avanti un altro”. L’Open Wine Days si concluderà con il concerto dei Neri per Caso. Biglietti su tickettando.it e presso l’agenzia “Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille 45, Marsala.